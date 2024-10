Quadrilha que furtava agências dos Correios é alvo de operação da PF

Na manhã desta quinta-feira (17/10), policiais federais cumpriram dois mandados judiciais de busca e apreensão em Ceilândia e Taguatinga contra uma associação criminosa que furtava agências dos Correios em Goiás. A operação, nomeada Sete Chaves é uma alusão ao fato de que a quadrilha era formada por indivíduos que arrombavam cofres localizados no interior de agências.

Leia também: Pai deve ser executado pela morte da filha que sofreu síndrome do bebê sacudido

Segundo as investigações, os integrantes da quadrilha moravam no Distrito Federal e se deslocavam para Goiás em veículos emprestados de terceiros exclusivamente para cometer os crimes. Além dos dois investigados alvos das buscas de hoje, outros integrantes do grupo já foram identificados.

Leia também: Enfermeiros são demitidos após polícia descobrir esquema de venda de morfina

Todos responderão pelos crimes de associação criminosa e de furto qualificado.