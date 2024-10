Professor é encontrado gravemente ferido e família suspeita de atropelamento

Um jovem de 23 anos, identificado como Luis Fernando Aguiar de Paula, foi encontrado gravemente ferido, com traumatismo craniano, em uma via na 914 Norte. Luis Fernando é dançarino, cantor, professor de ballet e jazz, além de estudante de licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília (IFB). O caso ainda é cercado de mistério e está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Pelas redes sociais, a mãe do rapaz, Adriana Aguiar, declarou que a suspeita é de que o filho tenha sido vítima de um atropelamento.

Luis foi encontrado por populares na madrugada de terça-feira (15/10), caído e com vários ferimentos pelo corpo. Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e policiais foram acionados e o jovem foi levado ao Hospital de Base.

A mãe do professor gravou um vídeo nas redes sociais para atualizar o estado de saúde do filho. Adriana estava em viagem para Natal (RN) quando recebeu o telefonema da equipe médica do hospital, informando que o jovem havia dado entrado na unidade com traumatismo craniano e em estado grave. “O pai dele foi ao hospital e, ao que parece, é um atropelamento. Ele machucou a cabeça, fez uma cirurgia, mas ainda corre risco de morte”, detalhou.

A mulher diz não ter ainda informações sobre o que de fato ocorreu. Segundo ela, são esperadas imagens das câmeras de segurança da região. “É um sentimento de impotência. Eu não posso confirmar nada, mas sei que não foi algo bom. A maldade do ser humano está ao ponto de deixá-lo na chuva sem socorro. Ele é um menino forte, cheio de vida, honesto e trabalhador. Em breve, vamos cantar o hino da vitória”, declarou.

O delegado-chefe da 2ª DP, Érito Pereira da Cunha, afirmou que o caso segue em investigação e sem novos avanços.

Saiba Mais Cidades DF Carro furtado no Shopping Popular é recuperado em Ceilândia