Acidente interrompe vida de jovem universitário de 26 anos

Gabriel Lima Martins, 26 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (4/10). O jovem era estudante de ciência da computação no Centro Universitário de Brasília (CEUB) e voltava para casa, no Itapoã, quando capotou o carro. A família informou que o velório e o então ocorrerão neste sábado (5), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório será a partir das 14h, na capela 4, e o sepultamento, às 16h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Gabriel, mais conhecido pelo apelido de Limão, chegou a ser atendido pelos socorristas, mas teve o óbito confirmado ainda no local do capotamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O carro de Gabriel capotou próximo ao Balão da Rota do Cavalo, sentido Torre Digital, região de Sobradinho.

A jornalista Maísa Moura, madrinha de Gabriel e amiga da família, relatou ao Correio que o jovem era muito inteligente e bastante ligado à família.

"Ele deixa uma legião de amigos. Tinha como marca o companheirismo e a amizade. Estava cursando o quarto semestre de ciência da computação no Uniceub e já tinha cursado 4 semestres de física na UnB. Era brasiliense, gostava muito de música e ir a shows. Muito comunicativo, estava sempre apoiando os amigos. Todos estamos devastados", disse.

Gabriel era filho único da jornalista Cleia Martins, que atuou como repórter no Correio Braziliense por 20 anos. O também jornalista Paulo Rossi, padrinho de Gabriel e amigo de Cleia, afirmou que vai defender o legado do afilhado.

"Inteligentíssimo, de caráter incrível, gente fina, todo mundo gostava dele e ele ajudava muito o próximo. Mãe e filho eram muito apegados. Vamos defender o legado de Gabriel como o jovem fabuloso que ele era, se apegar a isso para tentar seguir em frente", conta Paulo.