Brasília recebe workshop internacional sobre desperdício de alimentos

A capital do país receberá, nos dias 22 e 23 de outubro, o Workshop Internacional sobre Prevenção a Perdas e Desperdício de Alimentos. A última vez que o evento ocorreu na América Latina foi em 2018, quando Buenos Aires sediou a reunião de cientistas-chefes de agricultura do G20. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sediará o evento em colaboração com parceiros nacionais e internacionais.

No evento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), um dos organizadores da iniciativa, vai apresentar a prévia da estratégia brasileira para redução das perdas e do desperdício de alimentos. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que também atua na organização, apresentará novos dados de pesquisa sobre desperdício de alimentos em São Paulo (SP) e Brasília (DF).

A iniciativa é fruto de cooperação internacional que reúne, além do MDS e PNUMA, a Embrapa Alimentos e Territórios (Maceió/AL), o Instituto Thünen (Alemanha), a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária — INTA (Argentina) e a Global Research Alliance — GRA (Nova Zelândia). O encontro conta ainda com apoio do Pacto Contra a Fome do Sesc/Mesa Brasil. O evento é restrito para convidados e as inscrições estão encerradas.

O representante da Embrapa no comitê organizador, Gustavo Porpino, destaca a importância da interação entre países da América Latina sobre a redução do desperdício de alimentos. "Avançar no combate ao desperdício representa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ampliar a oferta de alimentos saudáveis, e ainda gerarmos oportunidades de empreendedorismo de impacto social. Todas essas vantagens ambientais, sociais e econômicas serão discutidas pelos países e novos dados de pesquisa para subsidiar políticas públicas serão apresentados", enfatiza Porpino.

Para Felicitas Schneider, pesquisadora do Thunen que coordena a cooperação sobre perdas e desperdício de alimentos alinhada ao MACS-G20, o foco do workshop será conectar políticas a ações práticas, promovendo a redução efetiva de perdas e desperdício de alimentos, com uma abordagem que mistura teoria, práticas globais e exemplos locais.

“Os participantes, que incluem empreendedores, funcionários de ONGs, consultores e representantes de diversas organizações, terão a oportunidade de adquirir informações e estratégias que podem implementar imediatamente em seus trabalhos. Este ano, em Brasília, 160 pessoas de 15 países e mais de 90 organizações estarão juntas, aprendendo e colaborando em torno desse tema crucial”, pontuou.

“A retomada dos diálogos em torno do tema da redução de perdas e desperdício de alimentos no Brasil é de grande importância neste momento, visto que está alinhada e direcionada às emergências sociais e ambientais colocadas, uma vez que este tema está intimamente imbricado com os desastres climáticos, com o desequilíbrio dos sistemas agroalimentares e, por sua vez, com a insegurança alimentar e nutricional”, observa a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Rahal.

O evento está alinhado com a Meta 12.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que busca reduzir pela metade o desperdício alimentar até 2030. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), em 2023, o desperdício de frutas e hortaliças no varejo nacional somou cerca de R$ 4,1 bilhões.

Paralelamente ao workshop, nos dias 22 e 23 de outubro, haverá uma exposição relacionada à economia circular e combate à perda e ao desperdício de alimentos. Os expositores fornecerão resultados de pesquisa muito interessantes, exemplos de melhores práticas e uma exibição de produtos alimentícios upcycled.

"O enfrentamento da fome e a redução das perdas e do desperdício de alimentos são desafios que exigem colaboração e inovação. Este workshop é uma oportunidade valiosa para compartilharmos boas práticas e construirmos estratégias eficazes, unindo esforços de diferentes países em prol de um futuro mais sustentável", afirma Liriam Ikeda, gerente da área de perdas e desperdício de alimentos do Pacto Contra a Fome.

Impacto Global do Desperdício Alimentar

O relatório mais recente do Índice Global de Desperdício Alimentar, divulgado pelo PNUMA, revela que o desperdício global pode ter atingido 1 bilhão de refeições por dia em 2022. As famílias foram responsáveis por 60% desse total, gerando em média 79 kg de resíduos per capita por ano. Além disso, o desperdício de alimentos contribui para 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, agravando as mudanças climáticas, enquanto 783 milhões de pessoas ainda enfrentam fome e insegurança alimentar.

Programação

Além de palestras e painéis, o workshop inclui uma visita técnica ao Banco de Alimentos Mesa Brasil SESC, a maior rede de bancos de alimentos da América Latina. Durante o evento, os participantes também poderão conhecer uma fazenda orgânica próxima a Brasília e participar de discussões sobre agricultura urbana e periurbana.

Os participantes poderão também interagir com startups e outras organizações que atuam no combate às perdas e ao desperdício de alimentos em uma exposição de soluções e pôsteres de trabalhos científicos. Dentre as iniciativas apresentadas estão tecnologias da Embrapa Hortaliças e parceiros, Connecting Food, RAMA (Programa de rastreabilidade de alimentos), Mesa Brasil (Sesc), e programa da Rioterra para reaproveitamento de resíduos em Rondônia.

A programação detalhada do evento inclui painéis sobre inovações sociais para a mitigação do desperdício de alimentos, inteligência artificial aplicada à redução de perdas e a apresentação de políticas de diversos países para lidar com o desperdício de alimentos em diferentes estágios da cadeia produtiva.



Confira programação completa

22 de outubro

9h – Inscrição e café de boas-vindas

9h30 – Solenidade de abertura

Silvia Massruhá (Presidente da Embrapa), Martin Banse (Diretor do Instituto Thünen - Alemanha); Osmar Ribeiro de Almeida Júnior (Secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social); Adalberto Maluf (Secretário do Ministério do Meio Ambiente); Fernanda Machiaveli (Secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário), Representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; Beatriz Martins Carneiro (Coordenadora regional de sistemas alimentares, PNUMA); Jorge Meza (Representante da FAO no Brasil); e Chanjief Chandrakumar (representante da Global Research Alliance).

Foto em grupo (Comitê organizador e autoridades).

10h às 12h – Painel 1: Iniciativas intersetoriais para mitigação das perdas e desperdício de alimentos (PDA)

Introdução e moderação: Gustavo Porpino, Embrapa Alimentos e Territórios

. Estratégia brasileira para redução de perdas e desperdício de alimentos (Carmem Priscila Bocchi, Ministério do Desenvolvimento Social)

. Cooperação e networking: o caso da rede costarriquenha de combate ao desperdício de alimentos (Laura Brenes, Tecnológico de Costa Rica)

. Plano da Argentina para redução das perdas e desperdício de alimentos: uma ação multistakeholder (Mariana Brkic, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina)

11h30 às 12h – Debate com a audiência

12h às 13h30 – Almoço oferecido pelo SESC Mesa Brasil

13h30 às 15h30 – Painel 2: Inovações sociais e disruptivas para redução das PDA

Introdução e moderação: Nicol Barahona, FAO Américas, Chile

. Inteligência artificial aplicada à redução das PDA (Marco Perlman, Aravita - Brasil)

. O papel dos bancos de alimentos na redução das PDA (Alicia Guevara, Banco de Alimentos de Quito - Equador)

. Promoção de inovações para o combate à fome e ao desperdício (Maria Siqueira, Pacto contra a Fome - Brasil)

. Inovação social na prática: o caso do México (Claudia Sanchez, Pacto pela Comida - México)

15h15 às 15h40 – Debate com a audiência

15h45 às 17h – Painel 3: Cumprindo o ODS 12.3 nas Cidades e observações finais

Introdução e moderação: Beatriz Martins Carneiro, PNUMA

. Índice do Desperdício de Alimentos: rastreando o desperdício nas cidades (Clementine O’Connor, PNUMA)

. Nova pesquisa sobre desperdício domiciliar em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (Carlos Silva, Associação Internacional de Resíduos Sólidos)

. Coleta seletiva de lixo orgânico: a experiência de Florianópolis (Karina Souza, Prefeitura de Florianópolis)

. Financiamento da redução do desperdício de alimentos em cidades (Marc Dumas-Johansen, Green Climate Fund)

. Considerações finais: a prevenção do desperdício nas cidades, caminhos a seguir no Rio de Janeiro (Eliana Cacique, Secretária do Meio Ambiente do Rio de Janeiro)

Encerramento e comentários: Felicitas Schneider (Instituto Thünen) e Gustavo Porpino (Embrapa)

17h – Networking com snacks sem desperdício do SESC Mesa Brasil

23 de outubro

9h às 10h15 – Painel 4: Políticas orientadas à redução das PDA

Introdução e moderação: Gustavo Polenta (INTA) e Fernanda Romero (PNUMA)

. Políticas na América Latina e Caribe (Profa. Emily Broad Leib, Harvard Food Law and Policy Clinic)

. Aprendizados sobre o balanço de políticas nos países latinos da OECD (Céline Giner, OECD – em vídeo) & Rachel Collie (Consultora, The Bahamas)

. Estratégia de mitigação das PDA: a perspectiva uruguaia (Chiara Fioretto, Ministério do Meio Ambiente do Uruguai)

. Oportunidades de aplicar o Código de Conduta sobre PDA (Manuela Cuvi, FAO)

10h05 às 10h15 – Debate com a audiência

10h15 às 11h30 – Painel 5: Como a redução das PDA pode ajudar a mitigar a crise climática?

Introdução e moderação: Chanjief Chandrakumar (Australia / NZ) e Clementine O’Connor (PNUMA)

PDA e proposição de planos climáticos nacionais (Carolina Urmeneta, Global Methane Hub)

Vinculando ações sobre mudanças climáticas com redução de PDA (Richard Swannell, WRAP)

Resgate de alimentos para evitar emissões de metano (Maria Teresa Garcia, Global Food Banking Network)

Gestão integrada de resíduos alimentares em Quito: abordagem multidimensional (Xavier Oña-Serrano, Escola Politécnica Nacional, Equador)

11h30 às 12h: Debate com a audiência

12h às 13h30 – Almoço oferecido pelo SESC Mesa Brasil

13h30 às 15h e 15h15 às 16h45 – Grupos de trabalho / Construindo a colaboração entre os países da ALC: desafios e oportunidades

13h30 às 15h – Sessões paralelas:

. GT 1: Perdas no campo e pós-colheita: desafios e oportunidades para acelerar a mitigação (Facilitadores: Gilmar Henz e Murillo Freire, Embrapa; Nicol Barahona, FAO; Marcus Vinicius, MAPA)

. GT 2: Desperdício no consumo: desafios e oportunidades para acelerar a mitigação (Facilitadores: Gustavo Porpino, Embrapa; Fernanda Romero, PNUMA; Carolina Fernandez, WRAP)

15h às 15h15 – Troca das sessões

15h15 às 16h45 – Sessões paralelas:

GT 3: Desperdício no varejo e serviços alimentares: desafios e oportunidades para acelerar a mitigação (Facilitadores: Felicitas Schneider, Thünen; Liriam Ikeda, Pacto Contra a Fome; Natalia Basso; e SESC Mesa Brasil)

GT 4: Desenvolvendo políticas para mitigar o desperdício nas cidades (Facilitadores: Emily Broad Leib, Harvard e Gustavo Alves, Ellen MacArthur Foundation)

16h45 às 17h15 – Apresentação dos GTs feita pelos facilitadores

17h15 – Happy hour com snacks sem desperdício do SESC Mesa Brasil