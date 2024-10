Drag queen recebe título inédito de cidadã honorária de Brasília

Pela primeira vez na história do Distrito Federal, uma drag queen receberá o título de cidadã honorária de Brasília, considerado a maior honraria da cidade, concedido apenas às “pessoas de notório reconhecimento público que conduziram relevantes iniciativas sociais a favor do DF e que gozam de histórico e caráter ilibados”, como orienta o regimento relacionado ao título.

Carmela, que é apresentadora, humorista e comunicadora, criada por Diego Ponce de Leon, será condecorada em sessão solene da Câmara Legislativa, nesta sexta-feira (18/10). A ocasião será marcada por uma apresentação de Carmela, nunca antes feita, e que promete emocionar e surpreender os presentes.

História



Atuando como jornalista há mais de uma década no Distrito Federal, Diego é mestre pela Universidade de Brasília (UnB) e tem passagem pelos principais veículos de comunicação da capital, com destaque para o Correio Braziliense, onde fez longa participação premiada.

Carmela faz sucesso em Brasília desde 2015, quando começou como artista de rua, passando posteriormente a maior visibilidade por conta de passagens pelo Correio, pela rádio Metrópoles — quando se tornou um dos maiores casos de sucesso do segmento, e pelo SBT, quando exerceu o inédito papel de repórter do povo por meio da personagem. Famosos como Anitta, Ivete, Wesley Safadão, Fernanda Montenegro, entre outros, acolheram e receberam Carmela em conversas, entrevistas e encontros especiais.

Já no universo público, a apresentadora se destaca pelas empreitadas sociais a favor das pessoas em situação de rua, da periferia e daqueles mais vulneráveis. Ela viralizou ao entregar cestas básicas no sertão do Nordeste e ao oferecer entrada gratuita no seu espetáculo de teatro para os moradores de região periférica, por exemplo. De forma atípica, Carmela também tem chamado atenção nas redes sociais ao compartilhar momentos de paternidade com seus tês filhos.

A iniciativa do título, que partiu do deputado Jorge Vianna (PSD), foi aprovada em todas as comissões e votada em plenário, sendo aprovada por unanimidade em dezembro de 2023. A entrega oficial do título promete ser dos mais importantes momentos da carreira de Carmela. A sessão é gratuita e aberta ao público, que pode comparecer para acompanhar e prestigiar o momento.