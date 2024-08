Livro que marca 50 anos da Embrapa conquista Jabuti Acadêmico

Lançado em comemoração ao cinquentenário da Embrapa, o livro Brasil em 50 alimentos ganhou o prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria de ciência de alimentos e nutrição. A obra, que tem o objetivo de representar o país por meio de alimentos que se tornaram importantes graças ao investimento na pesquisa científica, é ferramenta útil para o desenvolvimento de políticas públicas valiosas para o desenvolvimento do agronegócio no país. Quem explica é Clenio Pillon, diretor-executivo de pesquisa da Embrapa, e Jorge Duarte, analista de comunicação e organizador do livro, em entrevista ao CB.Agro nesta sexta-feira (16/8). O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.

“Nossa visão é muito clara de que (o livro) é uma contribuição muito importante que o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária precisa dar ao país. (É preciso) Desenvolver o avanço de conhecimento, gerando novas tecnologias e dados de informação, para que possa subsidiar não apenas o avanço na produção de alimentos, mas também um aumento de produção, de produtividade”, ressaltou Pillon.

Para o diretor-executivo, o desenvolvimento das bases científicas, a pesquisa e o mapeamento dos produtos agrícolas descritos na obra são materiais importantes para o desenvolvimento de um agronegócio sustentável por meio de políticas públicas inteligentes e tecnológicas.

“A ciência pode ajudar não só o desenvolvimento das cadeias produtivas, a partir da incorporação de novos conhecimentos tecnológicos, mas também contribuindo fortemente para a gente poder ampliar a oferta de alimentos saudáveis produzidos também em bases sustentáveis.”

Segundo ele, investir no conhecimento ajuda também no desenvolvimento de políticas públicas. “Alguns segmentos do agronegócio dependem grandemente de políticas públicas de qualidade e da integração delas”, disse Pillon. “Esse é um aspecto que a Embrapa está desenvolvendo fortemente nesses últimos anos”, emendou.

Jorge Duarte, analista de comunicação da empresa, revelou detalhes da organização do livro, que explica a história e a evolução de 50 alimentos produzidos no Brasil. Ele frisou que a produção da publicação contou com cerca de 200 profissionais e ele levou 5 meses para ficar pronto.



“O bonito do livro, além das fotos, é ler os textos ali, contando a história da saga da pesquisa de cada alimento. Ele conta o que a ciência brasileira fez por trás daquele alimento, tem feijão, amendoim, tem pimenta do reino.”

A seleção final de 50 itens do livro levou em conta a presença dos produtos de Norte a Sul na mesa dos brasileiros, e traz um texto acessível com histórias da introdução dos alimentos no país, dados econômicos, gráficos e mapas de leitura ágil e agradável. No total, 12 fotos acompanham a apresentação de cada alimento.

Brasil em 50 alimentos pode ser acessado no site da Embrapa ou pelo link.