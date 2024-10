Suspeito levava nove granadas em malas; saiba quem é o passageiro

O homem preso na Rodoviária Interestadual de Brasília carregava, no total, nove granadas de fabricação industrial. Os artefatos explosivos estavam separados em uma mochila e uma mala e foram interceptados pela Polícia Militar (PMDF). O Correio apurou que o suspeito detido trata-se de Antonio José Martins da Silva, 26 anos.

















Antonio é natural de Teresina (PI) e embarcou em um ônibus no Rio de Janeiro com as granadas na bagagem. Ao ser preso, ele disse à polícia que tinha como destino final o estado do Maranhão, onde os artefatos seriam entregues. No momento em que fazia a conexão na rodoviária do DF, foi preso. A reportagem apurou que a PM vinha monitorando o acusado desde o fim da manhã desta sexta-feira (18/10).

O Correio conversou com um passageiro que se sentou ao lado de Antonio durante toda a viagem. O passageiro, que prefere não revelar a identidade, disse que Antonio não demonstrava ser uma pessoa suspeita. Segundo ele, nas paradas obrigatórias durante o percurso, Antonio chegou a pedir a ele um isqueiro emprestado para fumar um cigarro.





Interdição

A rodoviária precisou ser evacuada e ficou interditada por mais de quatro horas. O serviço começou a ser normalizado às 17h, com atrasos e remarcações de viagens. Segundo a PM, todos os artefatos serão destruídos em um ambiente seguro do terminal até o fim da noite.

Uma delas estava dentro de uma mochila e foi detonada pelas equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ainda no terminal. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).