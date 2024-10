Passageiro que se sentou ao lado de homem com granada: "Pediu isqueiro para fumar"

A Polícia Civil (PCDF) investiga as circunstâncias do crime que resultou na prisão de um jovem de 26 anos suspeito de transportar cinco granadas dentro de uma mochila. A carga com os artefatos explosivos foi interceptada na Rodoviária Interestadual de Brasília. O homem, identificado como Antonio José Martins da Silva, estava em um ônibus que vinha do Rio de Janeiro para uma conexão na capital. O Correio conversou com um passageiro que se sentou ao lado de Antonio durante toda a viagem.

O ônibus, da companhia Guanabara, saiu do Rio de Janeiro com destino a Brasília. O passageiro, que prefere não revelar a identidade, disse que Antonio não demonstrava ser uma pessoa suspeita. Segundo ele, nas paradas obrigatórias durante o percurso, Antonio chegou a pedir a ele um isqueiro emprestado para fumar um cigarro.

A Polícia Militar já vinha monitorando o coletivo desde o fim da manhã desta sexta-feira (18/10), inclusive, com cães farejadores posicionados na Rodoviária Interestadual. “Eles pegaram imagens de segurança do último ponto em que paramos e, quando eu cheguei, também pegaram meus documentos e celular, pois acharam que eu era amigo dele (do suspeito)”, declarou o rapaz que tinha como destino final a Bahia.

Antonio levava cinco grandes granadas de fabricação industrial e ao menos uma caseira. A contabilização dos artefatos ainda está sendo feita pela PM. Uma delas estava dentro de uma mochila e foi detonada pelas equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ainda no terminal. A rodoviária precisou ser evacuada e interditada por mais de quatro horas. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).