Homem mata companheira, fere vizinha e tira a própria vida em Taguatinga

Uma mulher foi assassinada a tiros pelo atual companheiro na noite desta sexta-feira (18/10), na QNL 23 de Taguatinga Norte. O homem, identificado como José Gutemberg Silva, 30 anos, tirou a própria vida em seguida.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o casal teve um desentendimento momentos antes do crime, quando, durante a discussão, a vítima, a técnica de enfermagem Fabiane Araújo Lima, 31, saltou um muro para tentar fugir do agressor, mas foi perseguida e baleada.

No momento dos disparos, um dos projéteis atingiu o ombro da moradora vizinha, que estava no local. Após o ataque, o homem tirou a própria vida com um disparo. A PMDF preservou o local até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que assumiu a ocorrência e dará seguimento às investigações.

Investigação

Segundo o delegado à frente do caso, Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), a vizinha foi atingida por um disparo no tórax e socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e encontra-se estável com previsão de alta.

"O casal vinha tendo alguns desentendimentos por causa de uma traição. Não havia nenhum registro de ocorrência policial dessas brigas. Nesta data, ele teria efetuado disparos de arma de fogo dentro da residência. A vítima conseguiu correr e entrou na casa da vizinha acertando, inclusive, a moradora", frisou o delegado.

De acordo com o investigador, os depoimentos de testemunhas oculares e os exames periciais poderão determinar a dinâmica do fato e constatar se houve ou não a participação de uma outra pessoa.