Asfalto cede e carro é engolido por cratera na 310 Norte após fortes chuvas

Um carro foi engolido por uma cratera na 310 Norte, na tarde deste sábado (19/10). O veículo estava estacionado na quadra e, segundo moradores, chovia forte na hora que o incidente aconteceu.

A proprietária do carro, Zelinalda Brasil, 70 anos, é moradora da 108 Norte. Ela conta que, ao chegar, esperou um motorista sair e estacionou o veículo no local. “Fomos para loja. Quando voltamos estava o carro dentro do buraco. Do nada. Estava (o asfalto) tudo perfeito quando chegamos. As pessoas aqui estão dizendo que essa região estava em obras que foram finalizadas há duas semanas”, disse.

Segundo Zelinalda, vídeo gravado por populares mostra o asfalto cedendo aos poucos e o carro caindo. Tatiane Paz viu tudo acontecer. Disse que começou uma chuva forte e, de repente, o asfalto se abriu debaixo da roda dianteira esquerda. “Percorremos as lojas para ver se encontrávamos o proprietário. Demorou mais de uma hora para o carro ser totalmente engolido. Quando a dona chegou não tinha mais o que fazer. Os bombeiros já estavam aqui”, contou.

Indignada, a dona do veículo ressaltou que nunca teve problema no trânsito, e que não estaciona em local proibido. “Parei numa vaga regulamentada. Agora chamei o seguro. Vou entregar para eles resolverem o problema. Graças a Deus estamos sãs e salvas”, finalizou.