Carro é arrastado por enxurrada em São Sebastião; vídeo

Neste sábado (19/10), a forte chuva que caiu no Distrito Federal fez com que um carro fosse arrastado em São Sebastião. Imagens obtidas pelo Correio mostram o veículo sendo levado pela correnteza em momentos diferentes.

Em uma das filmagens, é possível observar que o carro vermelho quase capota. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Engolido por buraco

Na Asa Norte, um carro foi engolido por uma cratera na quadra 310, na tarde deste sábado (19/10). O veículo estava estacionado na quadra e, segundo moradores, chovia forte na hora que o incidente aconteceu.

A proprietária do carro, Zelinalda Brasil, 70 anos, é moradora da 108 Norte. Ela conta que, ao chegar, esperou um motorista sair e estacionou o veículo no local. "Fomos para loja. Quando voltamos estava o carro dentro do buraco. Do nada. Estava (o asfalto) tudo perfeito quando chegamos", detalhou.