Em ação do Outubro Rosa, GDF oferece corte de cabelo no Palácio do Buriti

Nesta segunda-feira (21/10), das 9h às 17h, o Salão Branco do Palácio do Buriti será palco da ação Tesouras Solidárias, uma iniciativa voltada para apoiar pacientes oncológicos da Rede Feminina de Combate ao Câncer durante o Outubro Rosa.

A ação contará com a participação de 36 renomados cabeleireiros do DF, que oferecerão cortes de cabelo em troca de doações de cestas básicas, destinadas a pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer de mama.

O projeto tem o apoio da Secretaria de Atendimento à Comunidade e do Gabinete da Primeira-Dama do Distrito Federal, Mayara Noronha. A ação tem como objetivo mobilizar a sociedade para a causa do Outubro Rosa, reforçando a importância da solidariedade e do apoio a quem enfrenta tratamento contra a doença.

A troca simbólica de serviços de beleza por alimentos é uma maneira de unir esforços em prol de quem mais precisa. Para ter acesso ao corte de cabelo, basta a doação da cesta básica. A fila será organizada por ordem de chegada.

Outras informações podem ser obtidas por meio da assessoria da Secretaria de Atendimento à Comunidade, no telefone (61) 98151-5503.