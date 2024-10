Polícia prende suspeito de homicídio em Santo Antônio do Descoberto

Foragido, um homem de 39 anos, foi preso em Samambaia, depois de acusado por homicídio ocorrido na madrugada deste sábado (19/10), em Santo Antônio do Descoberto. O suspeito mobilizou ação conjunta entre as polícias militares do DF e de Goiás.

O suspeito, depois de uma discussão com outro homem, no crime de sábado, o atingiu com golpes de faca. Ele deixou o local, conduzindo um Fox. Ele foi localizado e detido, numa segunda diligência, quando os policiais souberam que ele estava escondido na casa de um parente na quadra 321 de Samambaia, endereço vinculado ao carro e que teve localização indicada pela ação da PMGO.

Durante a vistoria no veículo, a faca usada no crime foi encontrada. O detido teve encaminhamento para a 1ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás.