Homem que matou companheira a facadas é condenado a 18 anos de prisão

Adrielly mantinha um relacionamento com o autor havia pelo menos três anos - (crédito: Divulgação Redes Sociais)

Uma sessão de julgamento, realizada na quinta-feira (17/10), condenou Josmar Júnio Santos Gomes à pena de 18 anos e oito meses de prisão pelo assassinato de companheira, em junho de 2023. O Tribunal do Júri de Santa Maria determinou que ele não poderá recorrer da sentença em liberdade e que a pena será cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, o réu empregou meio cruel e recurso que dificultou a defesa de Adrielly Thauana, 29, assassinando-a com golpes de faca. Além disso, praticou o delito contra mulher por razões do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

A Juíza Presidente do Júri observou, na análise do processo, que Josmar é reincidente, portador de maus antecedentes e estava cumprindo pena, quando praticou o feminicídio, “o que demonstra um completo descaso com o sistema de justiça”, conforme ressaltou a magistrada.

Relembre o caso

Adrielly Thauana foi assassinada a facadas pelo companheiro Josmar Júnio Santos Gomes em Santa Maria, em 2 de junho de 2023. O crime ocorreu na residência do casal, que convivia em união estável. Após o assassinato, o acusado tentou se matar com uma faca no peito.

Adrielly é natural do Piauí e mantinha um relacionamento com o autor havia pelo menos três anos. Nas redes sociais, a vítima costumava postar fotos ao lado do companheiro. A última delas foi publicada em dezembro de 2021.

Crueldade

Na sexta-feira (18/10), a técnica de enfermagem Fabiane Araújo Lima foi assassinada a tiros pelo companheiro na QNL 23 de Taguatinga Norte. O homem, identificado como José Gutemberg Silva, 30 anos, tirou a própria vida em seguida.

Informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deram conta de que o casal teve um desentendimento momentos antes do crime, quando, durante a discussão, a vítima, saltou um muro para tentar fugir do agressor, mas foi perseguida e baleada.

"O casal vinha tendo alguns desentendimentos por causa de uma traição. Não havia nenhum registro de ocorrência policial dessas brigas. Nesta data, ele teria efetuado disparos de arma de fogo dentro da residência. A vítima conseguiu correr e entrou na casa da vizinha acertando, inclusive, a moradora", frisou o delegado à frente do caso, Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).