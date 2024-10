Rumos da advocacia serão debatidos por candidatos à OAB nesta terça (22/10)

Falta menos de um mês para a escolha do próximo presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Em uma cidade que abriga os Poderes da República e alguns dos maiores escritórios de advocacia do país, a eleição entre os filiados da OAB-DF mobiliza milhares de pessoas e pode ser comparada às disputas para cargos políticos. O pleito está marcado para 17 de novembro, das 10h às 18h.

Cinco chapas concorrem à presidência da entidade. Elas respeitam a paridade de gênero e são compostas por 30% de candidatos(as) negros(as). A maior participação dessas parcelas da população, por sinal, é um dos pontos mais comentados na corrida eleitoral para a OAB-DF.

As chapas poderão nomear representantes para fiscalizar a votação até 15 de novembro, e o sistema será auditado por uma empresa independente. Uma demonstração da plataforma será realizada antes das eleições.

Tamanha mobilização se faz necessária em razão da importância na disputa pelo comando da OAB na capital federal. Além de impactar diretamente nas atividades da comunidade jurídica, a entidade tem um papel histórico na defesa de bandeiras de interesse público, como a democracia e os direitos dos cidadãos.

Eleitorado

O colégio eleitoral é composto por todas as advogadas e advogados inscritos, adimplentes com o pagamento das anuidades, sendo facultativo o voto dos maiores de 70 anos. Advogados(as) licenciados estão impedidos de votar. Os advogados interessados em ir às urnas tiveram até a última sexta-feira (18/10) para regularizar a situação financeira. O Correio apurou que pelo menos 37 mil advogados do Distrito Federal estão aptos a votar. Neste ano, o pleito será realizado exclusivamente pela internet (confira os detalhes no quadro).

O site para votação será liberado próximo à data da eleição, com criptografia e medidas de segurança que garantam o sigilo e a integridade dos votos. A autenticação será feita via certificado digital, biometria facial ou verificação por SMS ou e-mail. A Seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação do sistema, que estreou em 2021. O formato virtual foi amplamente aceito pela advocacia, resultando em uma participação recorde de 81,29% dos eleitores aptos.

O sucesso foi tão expressivo que, neste ano, além do Distrito Federal, outras 14 seccionais optaram pela votação virtual. Com a votação online, advogadas e advogados podem escolher o candidato de maneira prática e segura pela internet, de qualquer lugar, sem a necessidade de comparecimento presencial, o que facilita a participação e reduz a abstenção.

Debate

Para ajudar os eleitores na corrida para a presidência da OAB-DF, o Correio e a TV Brasília promovem um debate com os candidatos, nesta terça-feira (22/10), às 20h40, com transmissão ao vivo pela emissora e pelas redes sociais do jornal.

O programa será dividido em quatro blocos. No primeiro, jornalistas dos dois veículos farão perguntas aos candidatos, com a possibilidade de outro candidato comentar as respostas. No segundo e terceiro blocos, os próprios candidatos farão perguntas entre si.

No último bloco, os postulantes farão as considerações finais. Nesse momento, poderão apresentar propostas diretamente aos colegas de profissão.

Serviço

Data: 17 de novembro

Quem pode votar:

advogados em dia com a OAB

Horário: 10 às 18h

Votação: online, pelo site

www.eleicoesoabdf.org.br

As chapas

OAB PARA TODOS

Cor: Laranja

Número: 01

Presidência:

Paulo Maurício Siqueira

Vice-presidência:

Roberta Queiroz

Secretário geral:

Rafael Teixeira Martins

Secretário geral adjunto: Pedro Ivo Veloso

Tesoureira: Raquel Cândido

Presidente da Caixa:

Lenda Tariana

A ORDEM COM VOZ

Cor: Verde

Número: 10

Presidência: Cléber Lopes

Vice-presidência:

Gisele Reis

Secretária geral:

Renata Cysne

Secretário geral adjunto:

Paulo Alexandre Silva

Tesoureiro:

Amaury Andrade

Presidente da Caixa:

Celivaldo Eloi

CORAGEM PARA MUDAR

Cor: Azul

Número: 20

Presidência:

Everardo Gueiros

Vice-presidência:

Rute Raquel Vieira Braga

Secretária geral:

Aline Corrêa

Secretária geral adjunta:

Rayane Segundo

Tesoureiro: Pedro Júnior

Presidente da Caixa:

Andrea Saboia

INOVAR A ORDEM

Cor: Azul claro e rosa (azul tiffany e fuxia)

Número: 33

Presidência: Cris Damasceno

Vice-presidência: Alexandre Queiroz

Secretária geral:

Monique Rafaela Rocha

Secretário geral adjunto: Cristiano de Freitas Fernandes

Tesoureira: Gabriela Marcondes

Presidente da Caixa:

Ana Cristina da Silva

A OAB QUE EU PRECISO

Cor: Preto e branco

Número: 99

Presidência:

Karolyne (Karol) Guimarães

Vice-presidência:

Antônio Gomes

Secretária geral:

Claudia Marques

Secretário geral adjunto:

Robson de Oliveira

Tesoureiro: Leonilde Costa

Presidente da Caixa: Kenicássio Batista