Detran-DF flagra 103 motoristas dirigindo embriagados neste fim de semana

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) autuou 103 condutores por dirigir sob efeito de bebida alcoólica neste fim de semana. Dois deles foram conduzidos à delegacia por apresentarem concentração de álcool no sangue considerada crime — índices acima de 0,33 mg por litro de sangue.

A maior quantidade de motoristas alcoolizados foi encontrada no Gama, onde 29 condutores foram flagrados pelos agentes no domingo (20/10). Ao todo, 486 condutores foram abordados durante a fiscalização.

Os agentes ainda autuaram 20 motoristas que dirigiam sem habilitação, 19 com a CNH vencida há mais de 30 dias, sete por conduzir veículo com o escapamento irregular e 43 por infrações diversas. As equipes também recolheram 26 veículos para o depósito do departamento de trânsito.

O diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento, destacou que a ação é essencial para promover a segurança viária durante a madrugada. Ainda de acordo com ele, as ações são exemplos de que é necessário a presença dos agentes de trânsito, durante toda a noite, para que os condutores embriagados possam ser abordados antes de se envolverem em sinistros de trânsito.

*Com informações da Agência Brasília