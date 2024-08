98 motociclistas autuados por excesso de barulho em Águas Claras e Areal

Equipes do Detran-DF promoveram a Operação Sossego em Águas Claras e no Areal nesta quarta-feira (21). - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Na noite desta quarta-feira (21), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizou mais uma edição da Operação Sossego. A ação ocoreu nas regiões de Águas Claras e do Areal onde foram abordados 230 motociclistas.

Ao todo 22 motociclistas foram autuados por dirigir veículo com o escapamento irregular, 17 por não possuírem habilitação, dez com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, cinco por dirigir veículo após o consumo de álcool e 44 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 16 motocicletas ao depósito.



Em comparação com o ano passado, as autuações aumentaram 36%. De janeiro a julho deste ano, foram registradas 4.442 infrações por escapamento irregular no Distrito Federal. No mesmo período do ano passado, foram 3.263 infrações.



Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo com o escapamento irregular é infração grave e acarreta multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e retenção do veículo para regularização.



*Com informações do Detran-DF