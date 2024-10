GDF decreta ponto facultativo na próxima segunda (28), Dia do Servidor Público

O Dia do Servidor Público, na próxima segunda-feira (28/10), foi definido como ponto facultativo pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Cada órgão público, federal, estadual ou municipal, deve decidir se suspenderá ou não o expediente nessa data.

O Decreto nº 45.425, postado em novembro do ano passado no site do Diário Oficial do Distro Federal (DODF), determinou os feriados e pontos facultativos deste ano, entre eles, o Dia do Servidor Público.

Instituída em 1943, no governo de Getúlio Vargas, a data homenageia o servidor público por considerar que ele tem um papel fundamental na administração pública para prestar serviço à população, de acordo com o que foi concebido na época.

A data é considerada ponto facultativo e não feriado. As duas palavras apresentam conceitos distintos. Ponto facultativo é quando a empresa ou órgão público determina se haverá expediente. Em contrapartida, no feriado, as atividades são interrompidas e o descanso é obrigatório.



Lista dos próximos pontos facultativos e feriados, de acordo com o DODF







28 de outubro: Dia do Servidor Público – art. 278, da Lei Complementar n.º840, de 23 de dezembro de 2011 (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local);

24 de dezembro: véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

31 de dezembro: véspera de ano-novo (ponto facultativo após as 14 horas).





*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF Homem que vendia ingressos falsos para show de Bruno Mars é preso

Homem que vendia ingressos falsos para show de Bruno Mars é preso Cidades DF Eixão do Lazer: PLs que liberam bebidas alcoólicas chegam à CLDF

Eixão do Lazer: PLs que liberam bebidas alcoólicas chegam à CLDF Cidades DF Detran-DF flagra 103 motoristas dirigindo embriagados neste fim de semana

Detran-DF flagra 103 motoristas dirigindo embriagados neste fim de semana Cidades DF Geraldo Magela afirma que quer disputar o governo do DF em 2026

Geraldo Magela afirma que quer disputar o governo do DF em 2026 Cidades DF Mostra de primeiro nanossatélite brasiliense chega ao Planetário de Brasília