Mostra de primeiro nanossatélite brasiliense chega ao Planetário de Brasília

O Planetário de Brasília Luiz Cruls estreará uma mostra espacial na quinta-feira (24/10). Uma réplica em tamanho real do primeiro nanossatélite brasiliense, o AlfaCrux, ficará exposta permanentemente no planetário após o evento, com visitações permitidas de terça-feira a domingo (das 7h30 às 19h). Evento terá duração de três dias, a entrada será gratuita.

A mostra contará com os bastidores do projeto, exploração de conteúdos interativos e depoimentos. Atividades educativas direcionadas às crianças e jovens também estão na programação do evento.

Nanossatélite foi lançado ao espaço em 1º de abril de 2022, a bordo de um foguete da Space X, (foto: Divulgação/Lodestar)

AlfaCrux, primeiro nanossatélite brasiliense

O AlfaCrux foi um nanossatélite — com formato de cubo, de 10cm e pesando cerca de 1 kg — produzido por pesquisadores da UnB com o apoio da Fundação Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). Ficou em órbita durante dois anos, utilizando de tecnologias estratégicas para a implementação de sistemas de coleta de dados fundamentais, como desmatamento e queimadas.

O nanossatélite foi lançado ao espaço em 1º de abril de 2022, a bordo de um foguete da Space X, se comunicando com a Terra até abril de 2024 — quando se desintegrou na atmosfera terrestre após cumprir a missão.

"Com o apoio da FAPDF, o projeto de criação e lançamento do AlfaCrux no espaço destaca o compromisso do Governo do Distrito Federal em se posicionar como um centro de inovação e tecnologia avançada. Um passo importante para consolidar Brasília como um polo inovador de lançamento de nanossatélites no espaço. Esta iniciativa do Departamento de Engenharia Elétrica da UnB, só foi possível com a perfeita integração da tríplice hélice entre governo, academia e setor produtivo.”, disse Marco Antônio Costa Júnior, presidente da FAPDF.

Nanossatélite ficou em órbita durante dois anos, utilizando de tecnologias estratégicas para a implementação de sistemas de coleta de dados fundamentais, como desmatamento e queimadas. (foto: Divulgação/Lodestar)

Confira a programação:

Local: Planetário de Brasília Luiz Cruls

Datas: 24 a 26 de outubro

24/10 - Abertura

9h-9h30: Recepção e Coffee Break

9h30-10h30: Solenidade de Abertura

10h30-11h: Exibição do Filme "Alfa Crux" e Painel de Debate

11h-12h: Visitação ao Planetário

14h-17h: Visitação das Crianças

25/10 e 26/10 - Educação e Ciência para Jovens Estudantes

9h-12h e 14h-17h: Visitação dos Grupos Escolares

Entrada gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

