Vídeo: Neoenergia faz operação de combate ao furto de energia em motéis

A Neoenergia, com participação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou, nas primeiras horas desta terça-feira (21/10), uma operação de combate ao furto de energia em uma rede de motéis do Distrito Federal.

As investigações da companhia começaram há oito meses e constataram que os estabelecimentos cometendo o crime. Foram 10 alvos localizados em Ceilândia, Taguatinga, Recanto das Emas e Arniqueiras. Em três deles a fraude ficou comprovada.

Veja vídeo da operação:



A neoenergia afirma que o combate ao furto de energia tem sido uma prioridade. Ao longo dos seis primeiros meses do ano, a distribuidora recuperou 43 milhões de kWh, o suficiente para abastecer, por exemplo, até 245 mil residências pelo período de 30 dias. Esse número é praticamente duas vezes maior, quando comparado com o mesmo período de 2023 (24 milhões de kWh). As Regiões Administrativas (RA's) que mais apresentaram fraudes foram Taguatinga, SIA e Gama.

Os 43 milhões de kWh recuperados no primeiro semestre de 2024 apresentam o maior valor histórico desde que a Neoenergia chegou ao Distrito Federal, em março de 2021. Nesse mesmo ano, o mais próximo alcançado foi de 41 milhões kWh de janeiro a junho. No total, desde que desembarcaram em Brasília, foram recuperados 289 milhões de kWh, o suficiente para abastecer mais de 1,6 milhão de residências pelo período de 30 dias.



George Denner, Gerente de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília explica que a fraude foi constatada pelo sistema de inteligência da companhia. “Nosso Centro de Inteligência identificou reiteradas práticas de furto de energia realizadas por essa rede de motéis e as nossas investigações, em parceria com a PCDF, começaram em fevereiro e duraram mais de oito meses”, revela George Denner, gerente de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília. “É importante reforçar que todos nós pagamos pelo prejuízo causado por esse tipo de crime”, finaliza.