Homem que levava nove granadas recebeu R$ 500 para transportar artefatos

O homem preso na Rodoviária Interestadual de Brasília por transportar nove granadas teria recebido R$ 500 pelo “serviço”. Antonio José Martins da Silva, 26 anos, saiu do Rio de Janeiro em um ônibus de viagem e tinha como destino final a capital do Maranhão, São Luís. Ao Correio, Daniella Visoná, advogada de defesa de Antonio, afirmou que entrará com um pedido de liberdade.

Antonio foi detido em flagrante na sexta-feira (18/10) pela Polícia Militar (PMDF) ao desembarcar na rodoviária. As equipes receberam uma denúncia anônima indicando que um dos passageiros do ônibus estaria levando pistolas na bagagem.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um total de nove artefatos explosivos letais. Todos foram destruídos no terminal pelas equipes especializadas do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A advogada de Antonio defendeu que o jovem é réu primário e que o fato foi isolado, que será melhor discutido na instrução processual. "Ele é morador do Rio de Janeiro e trabalhava lá de carteira assinada. Não tem nenhuma passagem. Vamos entrar com pedido de habeas corpus. Em razão das condições pessoais do nosso cliente, a prisão preventiva é uma medida extrema se comparado ao quantum de pena que ele poderá pegar ao fim do processo”, afirmou Daniella.