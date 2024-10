PCDF resgata animais vítimas de maus-tratos e prende caseiro no Gama

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), realizou, na última segunda-feira (21/10), a Operação Sião, no Núcleo Rural Ponte Alta do Gama, após receber denúncias de maus-tratos a animais pelas redes sociais. Durante a ação, com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), foram resgatados nove cães em estado de subnutrição, além de porcos e calopsitas mantidos em condições inadequadas.

Entre os animais resgatados, estavam cães das raças Golden Retriever e Bulldog Francês, visivelmente debilitados, alguns confinados em baias e outros se alimentando apenas de frutas caídas das árvores da propriedade. Um dos animais foi encontrado trancado em um cômodo escuro, sem água ou comida, e outros apresentavam fezes com sementes de jaca, indicando alimentação inadequada.



O caseiro da propriedade foi preso em flagrante por maus-tratos, conforme o artigo 32-A da Lei 9.605/98. A proprietária também será indiciada. Os animais foram encaminhados para locais apropriados, onde receberão tratamento.



A Polícia Civil alerta para a prática criminosa de exploração de animais para procriação e venda de filhotes. Além disso, reforça a importância de denúncias para combater maus-tratos e garantir o bem-estar de todos eles.