Corpo de Bombeiros libera área do Supremo atingida por incêndio

O incêndio ocorreu em uma sala do Anexo II A, na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. As chamas tiveram início por volta das 19 horas - (crédito: Reprodução/STF)

Após uma hora e meia de vistoria, realizada nesta ça-feira (22/10), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal liberou para acesso uma sala que foi atingida por um incêndio no Supremo Tribunal Federal (STF). Com a decisão, o local poderá passar por limpeza e reforma.

Leia mais: STF registra princípio de incêndio e anexo é evacuado

De acordo com o Supremo, "os bombeiros entrevistaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incêndio, além de engenheiros do Tribunal". Os militares também recolheram alguns equipamentos para análise laboratorial.

A previsão é de envio ao STF de laudo sobre o incidente em até 30 dias. O incêndio ocorreu em uma sala

do Anexo II A, na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. As chamas tiveram início por volta das 19 horas.

Leia mais: STF condena 15 réus do que recusaram acordo

Os funcionários foram evacuados do local e a brigada da corte deu início ao combate ao incêndio. Seis pessoas foram atendidas em razão da inalação de fumaça, mas não precisaram de ser levadas ao hospital.