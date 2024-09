Processo do STF que bloqueia X no Brasil volta a andar

O processo que determina no Supremo Tribunal Federal (STF) o bloqueio do X (antigo Twitter) em território nacional, Petição 12404, andou na tarde desta terça-feira (18/9), após a rede social “voltar a funcionar” de forma não autorizada no país. Porém, não é possível saber o conteúdo da nova petição, pois está sob sigilo.



Leia também: STF não tem decisão que libera o uso do X no Brasil

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata do X no Brasil em 30 de agosto, até que ordens judiciais fossem seguidas e multas pagas. Por volta das 16h de hoje, contudo, a Corte registrou “acontecimentos relacionados ao processo”. Após 19 dias da decisão, surgiram relatos de que a rede social está ativa novamente.

Procurada, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou em nota, contudo, que não houve mudança na decisão do Supremo e que "está verificando os casos informados".



Desde a manhã desta quarta-feira, usuários brasileiros informam ter conseguido conectar o X no Brasil, mesmo sem a utilização de ferramentas como VPNs. Provedores de internet disseram que identificaram a atualização na plataforma X, que burla restrições impostas.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro