Evento do Correio debate cuidados na prevenção do câncer de mama

O Correio promoverá, nesta quinta-feira, o debate Câncer de mama: uma rede de cuidados. A discussão terá início às 14h30, no auditório do jornal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio, no YouTube e no Facebook. O evento será aberto ao público mediante inscrição prévia no site do jornal. Seis especialistas vão participar de dois painéis: Diagnóstico e fatores de risco e Tratamento e pós-câncer. Além disso, a vice-governadora, Celina Leão, vai fazer a abertura do debate, que será mediado pelas jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte.

Outubro rosa

O evento ocorre no Outubro Rosa, em que incentiva a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Um dos painelistas, Cristiano Resende, médico oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas, comenta que essa iniciativa é importante para alertar sobre o cuidado com a saúde da mulher, e em especial da saúde das mamas. Ele acrescenta que a realização do debate é necessária para jogar os holofotes para o tema e compartilhar informações confiáveis, informando ao público sobre os riscos da doença.

"O cuidado com a mama não tem que ser feito só em outubro, e sim o ano todo. Quando um prédio é iluminado de rosa, quando tem uma publicidade falando sobre isso ou quando tem um espaço na mídia aborda o tema, é a chance que aquela mulher tem de falar: 'Opa, eu não fiz meus exames, está na hora de fazer, está na hora de cuidar'", diz o oncologista, especialista na área do câncer de mama.

Prevenção

Resende destaca que um dos principais pontos a serem tratados no debate é a prevenção e o diagnóstico precoce, que podem fazer a diferença no combate à doença e aumentar as chances de cura dessas mulheres. Ele ressalta que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo, e, por isso, é fundamental ter esse espaço aberto para discutir maneiras de diminuir seus impactos, orientando sobre as melhores maneiras de lidar com ele e, até, de evitá-lo.

Assim como a prevenção, diagnosticar o tumor em seus estágios iniciais é benéfico para o tratamento efetivo. "A gente bate muito na tecla sobre a importância da mamografia. A recomendação dos órgãos médicos é que o exame seja feito anualmente, a partir dos 40 anos de idade na população geral. O autoexame é importante, mas ele não substitui a mamografia, que deve ser feito todos os anos devido à capacidade de detectar lesões em uma fase inicial que o exame físico, às vezes, não consegue. Esse achado da lesão inicial é onde se tem a maior chance de cura", adverte o oncologista.

Tratamento

O segundo painel do debate, no qual Resende vai participar, terá como tema "Tratamento e pós-câncer". O especialista explica que é necessário abordar o quanto o tratamento do câncer de mama evoluiu, os tipos de doença abrangidas dentro desse nome e como o tratamento, hoje, é personalizado e mais efetivo para o paciente.

Outro tema que ele pretende tratar é a vida das pessoas que enfrentam a doença depois que vencem a luta. Ele diz que o debate abordará o que pode ser feito para que essa mulher retome a vida do trabalho e a vida familiar, como que essa mulher vai se ver, como vai ser a sexualidade dela, como vai ser a orientação familiar dos filhos e como é a questão dos manejos, dos efeitos colaterais e do próprio tratamento, que às vezes deixam alguma sequela.

* Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

Programação

CB.Debate — Câncer de mama: uma rede de cuidados

Data: 24 de Outubro

Horário: a partir das 14h30

Local: Auditório do Correio Braziliense

Mediadoras:

Carmen Souza - Editora de opinião e apresentadora do CB.Saúde

Sibele Negromonte - Subeditora da Revista do Correio

Abertura:

Celina Leão - Vice-Governadora do Distrito Federal

1º Painel: (Tema - Diagnóstico e fatores de risco)

Dra. Carolina de Miranda - Médica mastologista do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)

Gianna Rosa - Supervisora de nutrição do Hospital Daher, com especialização em nutrição oncológica

Dra. Rafaela Costa - Médica oncologista do Hospital Anchieta, com área de atuação em tumores femininos

2º Painel: (Tema - Tratamento e pós-câncer)

Dra. Karimi Amaral - Médica mastologista do Hospital DF Star

Dr. Cristiano Resende - Médico oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas com área de atuação em Câncer de Mama

Carolina Seabra - Psicóloga, Professora, especialista em psico-oncologia