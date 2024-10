Outubro Rosa: autoexame não pode substituir mamografia

Popular nas campanhas do Outubro Rosa nas décadas de 1990 e 2000, o autoexame não é mais recomendado como método principal de rastreamento do câncer de mama. Embora o autoexame ajude as mulheres a conhecerem melhor o próprio corpo e identificarem alterações, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) alerta que o método não substitui exames clínicos ou de imagem, como a mamografia, que é recomendada anualmente a partir dos 40 anos.

A médica mastologista Lakymê Mangueira, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), esclarece que o autoexame é limitado para identificar apenas nódulos maiores, geralmente em estágios mais avançados. Por sua vez, a mamografia consegue identificar lesões pequenas e pré-malignas, que são tratáveis com mais eficácia se detectadas produzirem precocemente.

A médica ressalta que muitas mulheres que realizam apenas o autoexame podem deixar de buscar exames clínicos regulares, o que pode atrasar o diagnóstico e comprometer as chances de cura. "Esse autoexame, hoje, não é tão estimulado para evitar que as pacientes achem que ele é suficiente e que vai substituir a mamografia", afirma.

"Antigamente ele era estimulado como uma arma para o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas quando você faz detecção de lesão já no exame a lesão já é mais avançada. É importante lembrar que o autoexame não substitui a mamografia e que você não tem que esperar encontrar algo no autoexame para fazer a mamografia" , explica Lakymê.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que a mamografia pode reduzir a mortalidade por câncer de mama em até 20%, sendo recomendada para mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos, conforme a política de rastreamento do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, a SBM sugere que mulheres a partir dos 40 anos também realizem o exame anualmente, principalmente se houver histórico.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil. A estimativa da pasta é de que sejam registrados 73.610 novos casos em 2024.

A empresária Clarice Videl recebeu o diagnóstico de câncer de mama de maneira precoce aos 46 anos graças a uma mamografia de rotina. "Se não fosse o exame, eu jamais teria descoberto, porque o nódulo era minúsculo, menor que 1 cm, impossível de notar pelo toque ou pelo espelho", conta.

Ela relembra que na época não havia qualquer sintoma ou sinal óbvio, o que tornou a notícia ainda mais impactante. "Foi muito ruim, porque eu nem imaginava. Era como se ele estivesse ali escondido, vivendo em mim sem eu perceber", diz.

Clarice destaca que o diagnóstico precoce foi essencial para o sucesso do tratamento e da cura. "Saber que estava no início me deu uma certa tranquilidade, me agarrava nisso e pensava: ainda tenho chance. Eu me apoiei na fé em Deus e na confiança nos meus médicos. Tenho certeza de que essa combinação, junto com a descoberta dele enquanto estava no início, salvou minha vida", comemora.

CB Debate

A incidência de câncer de mama no Distrito Federal, em 2023, foi de 49,8 casos por 100 mil mulheres, taxa que é 18,8% superior à média nacional (41,9 casos). Os dados do Inca representam uma estimativa correspondente ao triênio 2023-2025. Ainda de acordo com o instituto, esse tipo é o mais incidente entre as mulheres no Brasil, além de ser uma das principais causas de morte.

O diagnóstico precoce da doença aumenta a chance de cura em cerca de 95%. É pensando nisso que o Correio Braziliense realiza, na próxima quinta-feira, a partir das 14h30, a segunda edição do evento CB Debate Câncer de Mama: uma rede de cuidados, que ocorre no mês destinado a chamar a atenção para a prevenção contra o mal que assola as mulheres.

O debate ocorrerá no auditório do jornal e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do Correio, no YouTube e no Facebook. Serão dois painéis, cada um com a participação de três especialistas: o primeiro abordará o "Diagnóstico e fatores de risco" e o último discutirá o "Tratamento e pós-câncer", todos com a mediação das jornalistas Carmem Souza e Sibele Negromonte. Além disso, será aberto ao público, por meio de inscrição prévia no site do evento.

Informação acessível

Uma das especialistas com presença confirmada é a nutricionista especialista em oncologia Gianna Rosa. A painelista reforça que eventos como o que será promovido pelo Correio têm um papel essencial na conscientização. "Os debates levam a informação de maneira prática e acessível, incentivando conversas sobre prevenção e diagnóstico", avalia.

"É importante lembrar que o câncer de mama também pode acontecer em homens, embora seja raro, por isso, falar sobre o tema aumenta o alcance das campanhas e garante que todos estejam atentos aos sinais da doença", ressalta a nutricionista.

Segundo ela, a nutrição é uma aliada importante na prevenção e no tratamento do câncer de mama. "Manter uma boa composição corporal, com uma alimentação balanceada que inclui frutas, vegetais e gorduras saudáveis, é fundamental para reduzir os fatores de risco", destaca. "Não é só o peso que conta, mas como o corpo está equilibrado, pois isso ajuda a controlar a inflamação e a obesidade, que estão associadas a um risco maior de câncer de mama", completa a especialista.

De acordo com a nutricionista, campanhas como a do Outubro Rosa são essenciais para conscientizar sobre a prevenção da doença. "Além de falar sobre o diagnóstico precoce, ela reforça a importância de hábitos como alimentação saudável, exercício físico, boa hidratação e sono adequado, que são cruciais para prevenir várias doenças, incluindo o câncer", descreve. "Essas campanhas ajudam a lembrar que saúde é um conjunto de fatores que precisam de atenção no dia a dia", acrescenta Gianna.

*Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

Saiba Mais Brasil Família nada mais de um quilômetro para se salvar após naufrágio

Família nada mais de um quilômetro para se salvar após naufrágio Brasil Homem é preso após dopar filhos da companheira com remédio controlado

Homem é preso após dopar filhos da companheira com remédio controlado Brasil Polícia Civil do RJ prende mulher envolvida nos casos dos órgãos contaminados com HIV

Polícia Civil do RJ prende mulher envolvida nos casos dos órgãos contaminados com HIV Brasil Trio elétrico capota e deixa três pessoas mortas em Pernambuco