Correio realiza debate com candidatos à presidência da OAB-DF; acompanhe

O Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, realiza na noite desta terça-feira (22/10) o primeiro debate entre os candidatos à presidência da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Com presença dos postulantes Paulo Maurício, Cléber Lopes, Everardo Gueiros, Cris Damasceno e Karolyne Guimarães, o embate, que ocorre entre às 20h40 e 22h20, será transmitido ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio.



Acompanhe ao vivo:

O debate será dividido em quatro blocos. No primeiro, jornalistas do Correio e da TV Brasília farão perguntas aos candidatos, com a possibilidade de outro candidato comentar as respostas. No segundo e terceiro blocos, os próprios candidatos farão perguntas entre si. O debate será encerrado com as considerações finais, momento em que cada candidato poderá apresentar propostas e deixar uma mensagem final aos eleitores.

A eleição

O novo ou a nova presidente da OAB-DF será escolhido(a) em 17 de novembro, em uma eleição on-line, que ocorrerá das 10h às 18h. No total, cinco chapas, que tiveram até a última sexta-feira para serem registradas, concorrem ao cargo e a vencedora será aquela que obtiver a maioria dos votos válidos.

As chapas respeitam a paridade de gênero e, além disso, são compostas por 30% de candidatos(as) negros(as). Elas poderão nomear representantes para fiscalizar a votação, até 15 de novembro, e o sistema será auditado por uma empresa independente. Uma demonstração da plataforma será realizada antes das eleições.

Quem pode votar

O colégio eleitoral que vai escolher o próximo ou a próxima presidente da OAB-DF é composto por todas as advogadas e advogados inscritos, que estejam em dia com o pagamento das anuidades, sendo facultativo o voto dos advogados maiores de 70 anos. Ficam de fora os advogados(as) licenciados(as). Todos que desejavam votar tiveram até a última sexta-feira para regularizar a situação financeira.

Neste ano, o pleito será realizado exclusivamente pela internet. O site será liberado próximo à data da eleição, com criptografia e medidas de segurança para garantir o sigilo e a integridade dos votos. A autenticação será feita via certificado digital, biometria facial ou verificação por SMS ou e-mail.

A Seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação do sistema, que estreou em 2021. Naquele ano, 29.572 advogados participaram do pleito, número que representa 81,29% dos eleitores aptos. A chapa vencedora recebeu 12.328 votos válidos, 41% desse total. O Correio apurou que, para esta eleição, pouco mais de 40 mil advogados do Distrito Federal estão aptos a votar.