Operação São Pedro: ônibus passam por fiscalização para o período de chuva

A vistoria, realizada na Rodoviária do Guará II, contou com 11 auditores fiscais da Semob - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) intensificou a fiscalização dos itens de segurança dos ônibus que operam no Distrito Federal. A operação, batizada de São Pedro, tem o objetivo de prevenir acidentes no período de chuva.

A vistoria, realizada nessa segunda-feira (21/10) na Rodoviária do Guará II, contou com 11 auditores fiscais da Semob que estavam atentos a qualquer problema nos itens de segurança dos veículos do sistema. Foram inspecionados os limpadores de para-brisas, luzes externas, freios e as condições dos pneus em mais de 90 veículos. Além disso, o funcionamento de elevadores e do sistema anjo da guarda — equipamento que não permite que o ônibus ande com a porta aberta — também foram verificados.

“É fundamental que todos os equipamentos estejam funcionando adequadamente nesse período de chuvas. Se a mangueira de água do para-brisas não estiver funcionando, por exemplo, o motorista perde a visibilidade, podendo ocasionar um grave acidente”, explicou o subsecretário de Fiscalização, Auditoria e Controle, Márcio Reis. Foram encontradas irregularidades em 28 carros. As empresas responsáveis foram notificadas e já tomaram as providências para que os veículos voltem a operar normalmente.

O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, ressaltou que a segurança é prioridade no transporte dos passageiros. “Priorizamos a segurança dos usuários do transporte coletivo e cobramos das empresas, por meio da fiscalização, que mantenham os carros em perfeitas condições, assegurando que o usuário não sofra acidentes no seu deslocamento”, destacou.

A Operação São Pedro ocorre anualmente no início do período de chuvas. A fiscalização acontece tanto nos terminais quanto nas garagens e pontos de estocagens dos veículos.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF)

