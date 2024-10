"IA não vem substituir, mas auxiliar", afirma Everardo Gueiros

No primeiro bloco do debate do Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, promovido na noite desta terça-feira (22/10) os candidatos à presidência da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) responderam questionamentos de jornalistas dos dois veículos.

Perguntado pelo jornalista Lucas Móbille, da TV Brasília, acerca do advento da Inteligência Artificial (IA) e as estratégias para que o sistema não prejudique novos advogados, Everardo Gueiros respondeu que a IA vem para auxiliar advogados bem preparados, mas ressaltou que é preciso haver diálogo entre a OAB-DF e profissionais do direito, antes que novas tecnologias sejam aplicadas.

"Não é só a IA, há muitas outras tecnologias que foram embarcadas em nosso exercício profissional sem ouvir a advocacia, exatamente porque a OAB-DF perdeu o protagonismo, só age de forma reativa. Nós precisamos de uma Ordem que trabalhe com proposições, que converse, por exemplo, com o Poder Judiciário. Nós somos o maior cliente do Poder Judiciário e o tempo todo ele muda as regras do jogo, inclui novas tecnologias, e a advocacia não é ouvida", criticou.

No segundo bloco, os próprios candidatos fizeram perguntas entre si. Cris Damasceno escolheu Everardo Gueiros para responder ao seu questionamento sobre como a OAB-DF ajudará, caso Everardo vença o pleito, advogados experientes e recém-formados a captarem novos clientes.

Em resposta, Everardo Gueiros respondeu que o sistema OAB-DF tem várias maneiras de ajudar os profissionais do direito. "A começar pelos estudos, Escola Superior de Advocacia e depois, verdadeiramente, voltar à FAJ (Fundação de Assistência Judiciária ), para ensinar à advocacia iniciante o que se deve fazer como advogado, passando por uma reestruturação e uma verdadeira residência jurídica", disse.