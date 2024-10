Entenda a dinâmica de debate entre candidatos à presidência da OAB-DF

Técnicos da TV Brasília trabalham nos últimos detalhes antes do início do debate - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Falta pouco mais de uma hora para o primeiro debate entre candidatos à presidência da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), evento que é promovido por uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília e ocorre a partir das 20h40 nesta terça-feira (22/10).

Concorrem ao cargo máximo da Seccional do Distrito Federal os advogados: Paulo Maurício Siqueira; Cléber Lopes; Everardo Gueiros; Cris Damasceno; e Karolyne Guimarães.

O debate será transmitido ao vivo pela TV Brasília e pelas principais redes sociais do Correio, incluindo as contas oficiais do jornal no Facebook e YouTube, com duas horas de duração, dividido em quatro blocos.

No primeiro, jornalistas do Correio e da TV Brasília farão perguntas aos candidatos, com a possibilidade de outro candidato comentar as respostas. No segundo e terceiro blocos, os próprios candidatos farão perguntas entre si.

O debate será encerrado com as considerações finais, momento em que cada um dos cinco candidatos poderá apresentar suas propostas e deixar uma mensagem final aos eleitores.

A eleição

O novo ou a nova presidente da OAB-DF será escolhido(a) em 17 de novembro, em uma eleição on-line, que ocorrerá das 10h às 18h. No total, cinco chapas, que tiveram até a última sexta-feira para serem registradas, concorrem ao cargo e a vencedora será aquela que obtiver a maioria dos votos válidos.



Assista: