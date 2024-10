Poli é questionado sobre aumento de 108% nas despesas da Ordem

No terceiro bloco do debate das eleições para a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), evento promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, os candidatos à presidência da casa falaram sobre o serviço do portal da transparência, despesas, custos e medidas implementadas.

O candidato da chapa "A Ordem Com + Voz", Cléber Lopes, questionou Paulo Maurício Siqueira, o Poli, que concorre como presidente da chapa "OAB Para Todos", sobre o aumento de 108% nas despesas dos serviços de apoio administrativo técnico e operacional. Com base nos cálculos levados pelo advogado Cleber, os custos passaram de R$ 1.463 milhão para R$ 3.045 milhão do primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2024. “Gostaria que o senhor (Poli) explicasse esse aumento exorbitante essa natureza que não é atividade fim da advocacia”, solicitou Lopes.

Na resposta, Poli, que argumentou ter desempenhado a função de tesoureiro da casa, falou sobre a implementação do portal da transparência e da redução das despesas. “Hoje, nós temos até a nota fiscal que gastamos com a luz de uma subseção. Na verdade, nem isso gastamos mais, pois trouxemos a energia fotovoltaica. Todos os dados que importam a advocacia se encontram disponibilizados.”

Com relação aos gastos com serviços de apoio administrativos, Poli justificou dizendo que o valor foi destinado à contratação dos serviços terceirizados, as limpezas e à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) — serviço para a contratação de presos em progressão de regime no mercado de trabalho. “Hoje, o Conselho Federal aprovou as contas de 2023 com louvor. E foi assim desde 2019 com todas as nossas contas.”

Nas considerações finais, Poli falou sobre as iniciativas tomadas para uma “estrutura digna” da advocacia e defendeu as melhores condições de trabalho para o profissional. Na fala, abordou sobre a criação do programa residências e a manutenção do programa para a advocacia mais experiente. “Nós já trabalhamos com a melhor anuidade do Brasil e pensamos no futuro. Vamos trazer a agência de desenvolvimento da advocacia, para você ter mais sucesso na sua profissão e vamos ter uma linha de crédito pensando na estrutura de trabalho. Vamos, ainda, ampliar a subseção do Gama e criar uma nova casa de assistência”, finalizou.