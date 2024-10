Região norte do Gama terá Centro de Atenção Psicossocial (Caps)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), em parceria com a Secretaria de Saúde (SES-DF), assinou a Portaria Conjunta nº 50, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta terça-feira (22/10). A norma autoriza a construção do mais novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do Tipo III, no Gama. A nova unidade será edificada no Setor Norte da cidade pela empresa vencedora do processo licitatório a GP Construções e Reformas Ltda – EPP.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 3.685.840,94 e o início das construções está previsto para a primeira quinzena de novembro. O espaço destinado à fundação do novo Caps possui 3.500 m², enquanto o projeto arquitetônico prevê uma área construída de 741,23 m², com o objetivo de integrar os espaços de atendimento e convivência.

Segundo o diretor-presidente da Novacap, o novo Caps no Gama representa o compromisso em fortalecer a assistência à saúde mental. “Estamos criando um ambiente mais humanizado e adequado para atender uma população que muitas vezes enfrenta dificuldades no acesso a esses serviços”, afirma Fernando Leite.

De acordo com Lucilene Florêncio, o investimento em saúde mental é uma prioridade. “O governador Ibaneis Rocha determinou que os órgãos atuem juntos para proporcionar o melhor atendimento à população. Essa parceria com a Novacap é um passo importante para a criação da nova unidade”, explica a secretária de Saúde.

O novo centro contará com uma infraestrutura ampla e moderna, visando atender às necessidades específicas dos pacientes em tratamento psicossocial intensivo. Os ambientes internos e externos foram planejados com intuito de acolher, e oferecer acessibilidade e funcionalidade. O edifício terá áreas designadas a diversos serviços, como o espaço de acolhimento para a recepção inicial dos pacientes, um posto de enfermagem e uma sala de medicação para administração de tratamentos médicos e apoio imediato.

Além disso, também haverá enfermarias femininas e masculinas com banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcDs). Visando o suporte terapêutico, serão erguidas salas de atendimento individualizado e de atividades coletivas serão incluídas para desenvolvimento de dinâmicas de grupo. Os espaços administrativos e operacionais contarão com uma sala administrativa, farmácia, sala de utilidades, almoxarifado, refeitório, cozinha e área de higienização de utensílios.