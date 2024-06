Concurso Novacap: locais de prova são divulgados; confira

FA Francisco Artur

Ao todo, o certame da Novacap oferta 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva - (crédito: Kiko Paz/Novacap)

Os locais de prova do concurso da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foram disponibilizados na página do aluno no site do Instituto Quadrix, a banca organizadora da seleção. Confira aqui. As provas ocorrem neste domingo (23/6), no turno da tarde, com duração de quatro horas, considerando o horário oficial de Brasília. A abertura dos portões será às 12h45 e o fechamento, às 13h45.

Ao todo, o certame da Novacap oferta 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Conforme o edital, o candidato deve comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira.

Confiras os cargos ofertados: