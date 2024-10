Operação investiga ataque cibernético contra sistemas da Anvisa

Na manhã desta quarta-feira (23/10), a Polícia Federal realizou a operação Criptojacking, que visa investigar os responsáveis por um ataque cibernético contra os sistemas informatizados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conduzidas pela Superintendência Regional do Distrito Federal, as investigações identificaram os autores do ataque. Como parte das ações, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Porto Velho (RO).

O ataque se deu por um grupo hacker que explorou uma vulnerabilidade nos sistemas da Anvisa para extrair arquivos. Entretanto, rapidamente a agência detectou a invasão e restaurou seus sistemas, não havendo indícios de exportação de dados sensíveis.

Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico e de interrupção de serviço de telemática — conjunto de tecnologias que reúne telecomunicações e informática — de interesse público.