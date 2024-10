Dois suspeitos tentam furtar betoneira em canteiro de obras em Ceilândia

Dois suspeitos foram flagrados furtando uma betoneira em Ceilândia Norte, na madrugada desta quarta-feira (23/10). O respectivo equipamento usado para auxiliar nas obras do local estava sendo levado em uma carretinha de reboque, conduzido pelo carro dos suspeitos. Por volta das 2h, o policial militar — que estava de folga — interviu e conseguiu deter um dos homens. Na ficha criminal dele, constava que estava foragido.

Para retirar a betoneira, a dupla de infratores cortou dois cadeados do canteiro de obras. Eles estavam prontos para a fuga quando o policial que estava próximo ao local ouviu os latidos dos cães, percebeu a ação suspeita e agiu para impedir o furto. O vídeo mostra os suspeitos praticando a atividade criminosa, o policial interrompendo a ação e abordando um dos infratores (o outro conseguiu fugir).

O autor do furto foi conduzido à 15ª DP para as medidas cabíveis diante do caso. Ele havia fugido em uma das saídas temporárias e não retornou à prisão, portanto, estava foragido. Ele cumpria pena de mais de 30 anos por diversos crimes, incluindo homicídios.





Saiba Mais Cidades DF Impermeabilizante de sofá que causou incêndio e matou família custou R$ 380

Impermeabilizante de sofá que causou incêndio e matou família custou R$ 380 Cidades DF Cris Damasceno destaca importância de lei que combate assédio na advocacia

Cris Damasceno destaca importância de lei que combate assédio na advocacia Cidades DF Homem é preso por envolvimento com tráfico de drogas na Asa Sul

Homem é preso por envolvimento com tráfico de drogas na Asa Sul Cidades DF Região norte do Gama terá Centro de Atenção Psicossocial (Caps)

Região norte do Gama terá Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Cidades DF DF amanhece ensolarado e com previsão de chuva para o início da noite