Câncer de colo de útero foi incluído no Outubro Rosa, destaca oncologista

A campanha Outubro Rosa alerta sobre os cuidados sobre o câncer de mama. Porém, de acordo com a médica oncologista do Hospital Anchieta Rafaela Costa, em 2024, o Ministério da Saúde incluiu o câncer de colo de útero.

De acordo com a especialista, que é uma das convidadas do evento Câncer de mama: uma rede de cuidados, promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (24/10), esse é um dos tumores que mais acomete mulheres, principalmente as jovens. “E é um câncer altamente prevenível com a vacina do HPV, que está disponível no SUS, para meninas e meninos de 9 a 14 anos”, ressaltou.

Em relação aos sintomas da doença, a oncologista destacou que, na grande maioria das vezes, são sintomas silenciosos. “Mas também pode ter sangramento vaginal fora do período menstrual, dor durante a relação sexual. São sintomas que servem de alerta para as mulheres”, detalhou.

Rafaela Costa afirmou que a recomendação é que as mulheres façam seus exames preventivos regularmente. “A ideia é pegar qualquer tipo de alteração antes que acabe virando uma doença invasiva. O ideal é que eles sejam feitos anualmente”, pontuou.