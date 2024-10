Autor de duplo homicídio em Ceilândia é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 15ª DP, identificou autor do duplo homicídio ocorrido na manhã desta quinta-feira (24/10), na QNM 6 em Ceilândia. O suspeito de efetuar os disparos que executou Valdir Hilarino, 51 anos, e a filha Dryelle Alves, 32, se chama Gearlandson Leal de Carvalho, 23. O criminoso não possui passagens policiais e foi identificado após o recebimento de denúncias anônimas.

Após investigações, o motivo do crime pode ter relação com o fato de Valdir ter ido até a casa do suspeito para ameaçá-lo, há cerca de 4 dias. Na ocasião, Gearlandson não estava em casa e a vítima teria intimidado a mãe dele.

Os agentes da 15ª DP se deslocaram até o endereço da residência do suspeito, no entanto, Gearlandson não estava no local. Dentro do quarto dele foram encontradas algumas porções de drogas. O suspeito ainda se encontra foragido. A Polícia Civil reforça que aqueles que tiverem informações sobre o seu paradeiro devem informar no telefone 197.

Veja o vídeo:

Dinâmica

Segundo investigações e imagens de câmeras obtidas pela polícia civil, antes de efetuar os disparos, o suspeito teria preparado a arma embaixo da marquise de um mercado. Minutos depois, ele iniciou o ataque à distância, ao lado do comércio que fica na esquina da rua conjunto N, alvejando Valdir Hilarino, que estava em frente à sua residência.

Em seguida, o atirador se aproximou e atirou também na filha dele, que saiu de casa ao ouvir os tiros. O suspeito atingiu o torax da mulher que não resistiu ao disparo e veio a óbito no local. O criminoso ainda entrou em uma luta corporal com o pai da jovem, que já havia sido atingido, antes de disparar novamente nele, concluindo a execução. Após os assassinatos, o suspeito fugiu a pé. Durante o confronto, o cachorro da família, que tentou defender os donos, foi atingido por um disparo.

Testemunhas locais afirmaram que ao menos 12 tiros foram disparados durante o ataque. A perícia identificou que alguns dos estojos encontrados são de calibre 9 milímetros. As autoridades ainda não têm pistas claras sobre a motivação do crime, e trabalham com diferentes linhas de investigação.