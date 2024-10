Comerciantes fecham as lojas após assassinato de pai e filha em Ceilândia

Lojas próximas à residência onde pai e filha foram assassinados não abriram as portas nesta quinta-feria (24/10). O duplo homicídio abalou os moradores da QNM 6, em Ceilândia. Valdir Hilarino, de 51 anos e a filha Dryelle Alves, 32, foram mortos a tiros em frente a residência no conjunto N. O crime surpreendeu comerciantes porque eles consideram a região segura.

Uma comerciante local que prefere não se identificar, conversou com nossa equipe de reportagem e descreveu o clima entre os vizinhos após o ocorrido. "Nós moramos aqui perto e nos assustamos com os barulhos de tiros. Demoramos um pouquinho para sair de casa, mas depois vimos que tava todo mundo aqui próximo do corpo", disse ao Correio.

Perguntada sobre o impacto do crime na questão de segurança da região, ela revelou que a violência não é uma novidade para quem mora próximo ao local. "Nós que moramos aqui já sestamos acostumados. Se a gente ficar na nossa, ninguém mexe conosco. O sentimento é de tristeza, porque ele não era uma pessoa ruim", disse a comerciante.





