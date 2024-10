Dinâmica de duplo homicídio em Ceilândia é anunciado pela Policia Civil

O agressor ainda entrou em luta corporal com o pai da jovem, que já havia sido atingido, antes de disparar novamente, concluindo a execução - (crédito: Davi Cruz )

Valdir Hilarino, 51 anos, e a filha Dryelle Alves Hilarino, 32, foram assassinados na manhã desta quinta-feira (24/10), na QNM 06, conjunto N, em Ceilândia. Eles foram alvejados em frente de casa por volta das 6h45. Segundo informações preliminares da polícia civil do Distrito Federal, o atirador atingiu primeiramente o homem.

Segundo investigações e imagens obtidas pela polícia civil, o autor dos disparos iniciou o ataque a distância, alvejando o homem de 51 anos, que estava em frente à sua residência. Logo em seguida, ele se aproximou e atirou também na filha dele, que saiu de casa ao ouvir os tiros.

O agressor ainda entrou em luta corporal com o pai da jovem, que já havia sido atingido, antes de disparar novamente, concluindo a execução. Após o crime, o suspeito fugiu a pé. Durante o confronto, até o cachorro da família, que tentou defender os donos, foi atingido por um disparo.

Testemunhas afirmam que ao menos 12 tiros foram disparados durante o ataque. A perícia identificou que alguns dos estojos encontrados são de calibre 9 milímetros. As autoridades ainda não têm pistas claras sobre a motivação do crime, mas trabalham com diferentes linhas de investigação.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local do crime por volta das 10h11 para realizar os devidos procedimentos.