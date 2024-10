"Informação aumenta chances de prevenção e cura", afirma oncologista

Médico participa do bloco dois do debate: tratamento e pós câncer - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Segundo o médico oncologista Cristiano Resende, membro do grupo Oncoclinc, debater sobre o câncer de mama e divulgar informações corretas sobre a doença aumenta as chances de diagnóstico precoce e cura da doença além de incentivar a prevenção. O especialista participa, nesta quinta-feira (21/10), do CB Debate - Câncer de Mama: uma rede de cuidados, evento organizado pelo Correio Braziliense para promover a importância da informação e do diálogo para a prevenção e tratamento da doença.

“Acho fantástico ter um espaço como esse, para podermos trazer informação de qualidade. Vivemos numa era de fake news, que se espalham de maneira assustadora. Ter a oportunidade de oferecer informação verdadeira, que vai se propagar como uma corrente do bem, é muito importante”, afirmou Cristiano.

O médico participa do bloco dois do debate: tratamento e pós câncer. "Eu vou abordar o tratamento medicamentoso, discutindo estratégias como quimioterapia, hormonoterapia, e as evoluções recentes, como novas drogas, imunoterapia e anticorpos conjugados a medicamentos, que aumentam as chances de cura", explica.