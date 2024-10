Excesso de gordura é fator de risco para câncer de mama, diz nutricionista

Durante o CB Debate Câncer de Mama, evento promovido pelo Correio Braziliense para discutir métodos de prevenção e diagnóstico, Gianna Rosa, supervisora de nutrição do Hospital Daher e especialista em Nutrição Oncológica, destacou que mais importante do que o peso é a composição corporal do paciente.



“Costumamos associar pessoas magras à saúde, mas, na verdade, muitas delas se enquadram no perfil de ‘falsas magras’, como costumávamos chamar,” explicou Gianna. “Embora pareçam saudáveis pelo peso, essas pessoas podem ter um percentual elevado de gordura e pouca massa magra, o que representa um risco, já que a gordura é inflamatória para o corpo,” completou.



Gianna também reforçou, durante o evento, a importância de uma alimentação equilibrada, sem dietas punitivas. “Não é um alimento específico que vai prevenir ou causar uma doença,” afirmou. Ela destacou que o ideal é adotar hábitos simples e consistentes, como o consumo regular de frutas e verduras, evitar alimentos ultraprocessados, garantir boas noites de sono e praticar exercícios físicos. “Muitas vezes, as pessoas não têm um conhecimento adequado sobre o que seria uma fruta, uma verdura ou um legume, e acabam repetindo sempre os mesmos alimentos. Esse é o verdadeiro problema,” esclareceu.