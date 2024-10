TJDFT abre inscrições para o programa Maria da Penha Vai à Escola

Estão abertas até 8 de novembro as inscrições para as as unidades de ensino públicas do Distrito Federal receberem as palestras do programa Maria da Penha Vai à Escola. A iniciativa é do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Entre os temas que serão abordados estão: prevenção e enfrentamento à violência contra criança e adolescentes; Lei Maria da Penha; Rede de Proteção às Mulheres; e violência no namoro.



As inscrições podem ser feitas na página do MPVE. As palestras serão realizadas entre 21 de novembro e 12 de dezembro.