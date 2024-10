‘Brasília amanheceu chorando’, diz Erika Kokay sobre partida de Vladimir

O velório do cineasta Vladimir Carvalho, que morreu nesta quinta-feira (24/10) por complicações devido a um infarto, ocorre na manhã desta sexta-feira (25/10), no Cine Brasília. A deputada federal Erika Kokay (PT) esteve presente na cerimônia e declarou estar impactada com a partida. “Vladimir tinha tanta energia, sonhos e disposição para a vida que acreditávamos que ele driblaria a finitude do corpo”, disse.

A deputada relembrou a trajetória do documentarista e o classificou como um “candango inventado”. “Vladimir marcou todas as nossas vidas. Pela coerência, pelo seu compromisso com a democracia e com um país mais justo. Ele tinha coragem, tinha rebeldia.”

“Em todos os momentos em que Brasília e o Brasil movimentaram-se na perspectiva de conquista da democracia e justiça social, a gente pôde contar com Vladimir”, apontou a deputada federal.

Para Erika Kokay, esta sexta-feira é um dia muito triste. “Brasília amanheceu chorando. Amanheceu chuvosa porque despede-se de Vladimir.”