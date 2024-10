Leandro Grass diz que Vladimir estava ‘muito feliz’ com o Cine Memória

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass esteve presente no velório de Vladimir Carvalho, nesta sexta-feira (25/10), no Cine Brasília. Grass conta que o cineasta é uma grande referência cultural e que, em breve, o acervo do Cine memória será tratado e popularizado.

Em entrevista ao Correio, Grass relata que, nos últimos meses, sua relação com Vladimir se estreitou por conta do vasto acervo do Cine Memória. “Nós estamos na fase de verificação de possíveis espaços que receberão esse material. Ele estava muito feliz e, agora, vamos homenageá-lo entregando essa obra para a população, que era o desejo dele”, afirma.

O presidente do Iphan falou também sobre a importância de perpetuar o legado de Vladimir. “Ele, como vanguardista, conseguiu um feito inédito no sentido de mostrar uma outra Brasília. Temos um certo glamour dessa cidade monumental, mas não podemos esquecer quem ergueu ela e o Vladimir mostrou isso”, enfatiza.