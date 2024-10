Bruno Mars em Brasília: saiba como ficará o trânsito neste fim de semana

Bruno Mars se apresentará em Brasília neste sábado e domingo (26 e 27/10), e os shows movimentarão o trânsito da capital federal. Os espetáculos ocorrerão na Arena BRB Mané Garrincha. Os portões serão abertos às 16h e os shows começarão às 20h30.

Para tornar o fluxo mais tranquilo nos arredores do estádio, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) adotou algumas medidas. Os agentes darão início a sinalização das vias próximas à Arena BRB nesta sexta-feira (25/10), a partir das 23h59. No sábado (26) e no domingo (27), a partir das 16h, as equipes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego nas imediações em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região a fim de melhorar a fluidez, garantir a segurança, coibir infrações e auxiliar a travessia de pedestres.

Durante a dispersão, a partir das 22h45, na altura do estacionamento rotativo, os veículos da saída “A” serão direcionados para a Via N1, já os veículos oriundos da saída “B” seguirão no sentido Colégio Militar. O Detran-DF implantará sinalização para canalizar o fluxo de veículos em sentido único, para isso a rotatória da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, ficará bloqueada.



Na Via N2, próximo à rotatória da 5° Delegacia de Polícia, serão realizadas interdições com o objetivo de direcionar o fluxo de veículos para o Eixo Monumental. Os agentes farão o fechamento do cruzamento da via N2/W3 Norte, próximo ao Brasília Shopping, e implantarão uma sinalização para favorecer a dispersão.

A Via SRPN, altura do Tribunal de Contas (TCDF), ficará em sentido único, em direção à N1. Na Via S1, nos cruzamentos na altura do Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães será implantada sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo proveniente da Via N1. A via de ligação N1/S1, na altura da Torre de TV, ficará interditada no sentido N1. Haverá ainda alterações semafóricas em diversos pontos para auxiliar na fluidez do tráfego.



Veja como ficará o trânsito:

Trânsito de Brasília (foto: Divulgação/Detran-DF)