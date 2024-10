DF oferece, de forma gratuita, exame genético de detecção do câncer de mama

A secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, disse nesta quinta-feira (24/10), no CB Debate Câncer de Mama: uma rede de cuidados, que o Distrito Federal já oferece, de forma gratuita, o exame genético para detectar câncer de mama, ovários e outros tumores hereditários no Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto-piloto, recém-lançado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), fornece o painel de genes, e, caso seja verificada alguma alteração molecular, a paciente terá acesso a um programa personalizado de acompanhamento para prevenção e diagnóstico precoce do tumor ao qual é suscetível. O exame será realizado pelo Laboratório de Biologia Molecular da Unidade de Genética (Ugen) do Hospital de Apoio de Brasília (HAB).



Lucilene Florêncio afirmou que o objetivo da pasta é atender o máximo de mulheres possível. “O câncer de mama representa 11% de todos os cânceres no mundo. É preciso falar do autoexame, da ultrassonografia e do exame padrão ouro, que é a mamografia. A nossa busca constante é para complementar a radioterapia e ampliar o centro de quimioterapia”, detalhou.

Segundo a secretária, até o fim do ano, a expectativa é de que a fila de espera para as pacientes que aguardam pela cirurgia de mama esteja zerada. Atualmente, há 14 mulheres em espera. Dessas, quatro delas estão em vermelho (crítico). Além disso, outras 917 foram direcionadas para a mamografia.

Painel de genes

A medida cumpre a Lei nº 6.733, sancionada em novembro de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede de hospitais da SES-DF assegurar a realização do teste de mapeamento genético em mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama. Outros quatro estados dispõem de leis que também estabelecem a realização do painel genético para câncer hereditário – Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Amazonas. No entanto, apenas o Distrito Federal integrou o mapeamento no SUS e é o único a oferecer programa completo de prevenção e tratamento personalizado e gratuito ao paciente.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, destaca a importância do pioneirismo brasiliense. “Promover o diagnóstico precocemente é fundamental para as chances de cura. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma. São esperados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama até 2025 e 18 mil mortes. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas e, com esse exame, damos um passo importante na prevenção e tratamento da doença.”

Para dar início à testagem gratuita, foram realizados processos de cadastramento, planejamento e construção da rotina de testagem. Houve também a aquisição de equipamento sequencial de nova geração e dos insumos necessários ao serviço, com investimento na ordem de R$ 600 mil, oriundos do orçamento da SES-DF. A máquina faz a leitura das bases químicas do DNA de cada paciente e fornece os dados em formato de arquivo para que sejam analisados pela equipe de genética.

Neste ano, a previsão é de que sejam atendidas 240 mulheres encaminhadas por especialistas da rede pública de saúde. Elas passarão pela coleta de material genético e, após o resultado, se identificada a susceptibilidade às doenças, haverá a elaboração de programas de acompanhamento do organismo por meio de exames regulares de imagem e bioquímicos.

Treinamento

Na sexta-feira (18/10), os servidores do Laboratório de Biologia Molecular concluíram um treinamento para garantir um processo padronizado e eficiente de sequenciamento genético. As atividades envolveram médicos geneticistas, biólogos e biomédicos, que estarão capacitados para auxiliar na prevenção ou no diagnóstico precoce.

Com informações da Secretaria de Saúde

