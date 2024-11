Evento internacional debate sobre direitos humanos em tempo de guerra

Brasília recebe, em 6 de novembro, a partir das 8h30, na Unidade Asa Sul da Casa Thomas Jefferson, o seminário internacional Direitos Humanos de Crianças e Jovens em Situação de Guerra. Com entrada gratuita e aberto ao público em geral, o evento contará com a presença de representantes da força-tarefa Bring Kids Back UA (Tragam as crianças de volta à Ucrânia, em tradução livre) e convidados especialistas em direitos humanos, direito internacional e relações internacionais, além de organizações da sociedade civil.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente. Haverá a emissão de certificado aos participantes.

Conforme atestado por organismos humanitários internacionais e observadores independentes, quase 20 mil crianças já foram sequestradas e deportadas à força para a Rússia durante as sucessivas invasões ao território ucraniano nos últimos anos. Uma vez levadas ilegalmente para território russo, passam por nova violência ao terem sua identidade e cultura descaracterizadas. Muitas delas possuem familiares na Ucrânia, mas assim mesmo são colocadas para adoção.

Força-tarefa que reúne gestores do governo ucraniano, países parceiros e organizações humanitárias internacionais, a Bring Kids Back UA tem o propósito de resgatar essas crianças e adolescentes e devolvê-los às suas famílias. No evento, os representantes trarão as informações mais recentes sobre essa grave violação de direitos humanos e também as ações empreendidas para que quase 400 crianças conseguissem retornar às suas famílias. A exposição será seguida de debate com os convidados e abertura de perguntas à audiência.

Haverá serviço de tradução simultânea inglês/português e o local conta com estacionamento gratuito, além de recursos de acessibilidade. As vagas são limitadas à capacidade do auditório.

Sobre a Bring Kids Back UA

A Bring Kids Back UA é viabilizada pelo Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), um fundo global com múltiplos países doadores, incluindo Canadá, Estônia, Finlândia, Holanda, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Até o momento, cerca de 388 crianças foram resgatadas com sucesso. Assine a petição global e siga os perfis da força tarefa nas redes sociais e compartilhe a #resgateascriancas