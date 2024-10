Dono de distribuidora é preso por suspeita de tráfico de drogas em Ceilândia

Durante o procedimento foram encontradas drogas entres caixas e bebidas do comércio - (crédito: Plícia Militar do DF )

Um homem foi preso neste sábado (26/10) por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de armas na QNN 23 de Ceilândia. Segundo os policiais militares do 8º Batalhão, responsáveis pela operação, o suspeito é dono de uma distribuidora de bebidas, a qual ele utilizava como ponto de venda de entorpecentes.

A inspeção no estabelecimento foi realizada com o apoio de agentes da Vigilância Sanitária durante a Operação Quinto Mandamento. Durante o procedimento foram encontradas drogas entres caixas e bebidas do comércio.

O local atendia os clientes por meio de uma grade o que os impedia de acessar o interior do estabelecimento. Durante a vistoria foram encontrados 21 porções de maconha, 16 porções de haxixe, 48 porções de cocaína e duas balanças de precisão.

Além das drogas que estavam escondidas no local, os policiais também encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas dentro de uma geladeira e R$ 4.197 em espécie. O suspeito foi conduzido pelos policiais para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante.