PCDF prende três suspeitos de furto de carga e receptação das mercadorias

Nesta sexta-feira (25/10), três pessoas foram presas em flagrante no Recanto das Emas, suspeitas de envolvimento em crimes de furto de carga e receptação qualificada. A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, através da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI).

As prisões foram frutos de uma investigação intensa, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha dedicada ao furto de mercadorias em mercados da região. Dois suspeitos, de 31 e 29 anos, foram detidos por furtar aproximadamente 100 kg de café de um caminhão de entrega estacionado em Águas Claras. Eles são suspeitos de integrar um grupo especializado em roubar mercadorias de caminhões durante as entregas. A carga furtada foi recuperada em um estabelecimento comercial no Recanto das Emas.



Além disso, um homem de 26 anos, proprietário do supermercado onde os produtos foram encontrados, foi preso sob a acusação de receptação qualificada. Ele teria adquirido a mercadoria furtada sem a devida comprovação de origem, configurando a prática do crime de receptação.



Caso condenados poderão responder por furto qualificado, conforme o artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, e podem pegar até 8 anos de reclusão. No caso da receptação qualificada, artigo 180, § 1º do Código Penal, o condenado por pegar uma pena de até 8 anos de reclusão.



