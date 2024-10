Vídeo flagra mulher sendo "engolida" por cova em cemitério da Asa Sul

Uma mulher caiu dentro de uma cova após o chão de uma parte do Cemitério Campo da Esperança ceder. Um vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que a auxiliar de serviços gerais Priscila Souza é resgatada por parentes e um dos funcionários do local (veja o vídeo).

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (26/10) no cemitério da Asa Sul. Segundo Priscila, ela estava visitando o túmulo de um parente para fazer a limpeza quando o chão cedeu e ela foi “engolida” pela cova. Apesar da queda, ela não se feriu.

No vídeo, o rapaz que filma relata a situação: “A mulher caiu dentro do buraco. Esse cemitério tem que ser processado mesmo.” Em nota oficial, a assessoria do Campo da Esperança lamentou o ocorrido e afirmou que irá investigar as causas. "Incidentes como esse são raros e geralmente ocorrem em períodos chuvosos, quando o solo está mais úmido", destacou.

Ainda de acordo com o Campo da Esperança, a concessionária socorreu a mulher, que não apresentou ferimentos graves, e ressaltou que fará os reparos necessários no local.